Власти Японии выплатят пособия семьям с низким доходом в размере $458 на ребенка

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Власти Японии выплатят семьям с низкими доходами и родителям-одиночкам по 50 тыс. иен (около $458) на ребенка в рамках поддержки населения в условиях пандемии. Об этом во вторник на заседании глав министерств и профильных ведомств заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга.

"Дети - это наше будущее, о них мы должны думать в первую очередь. Мы выплатим по 50 тыс. иен семьям с низкими доходами и родителям-одиночкам", - приводит его слова агентство Kyodo. Премьер отметил, что на соответствующую поддержку будет выделено 500 млрд иен ($4,5 млрд).

В прошлом году правительством Японии из-за ситуации с коронавирусом было принято два дополнительных бюджета на текущий финансовый год (завершается 31 марта 2021 года), что позволило местным властям направить на поддержку экономики и местного населения пакет финансовой помощи на общую сумму в 117,1 трлн иен ($1,1 трлн). Средства пошли, в частности, на финансовую помощь пострадавшим от коронавируса предприятиям, а также единоразовые выплаты в размере 100 тыс. иен (около $950) всем местным жителям, включая проживающих в Японии иностранных граждан.