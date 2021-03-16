Эксперт: изменение климата привело к сокращению гнездовых участков стерха в Якутии

ЯКУТСК, 16 марта. /ТАСС/. Глобальное изменение климата привело к сокращению участков гнездования стерхов в северо-восточных тундрах на севере Якутии, где размножаются находящиеся под угрозой исчезновения птицы. К таким выводам ученые пришли по результатам многолетних полевых исследований, сообщил ТАСС заведующий лабораторией зоологических исследований Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Николай Гермогенов.

Стерхи занесены в Красную книгу России, в список Международного союза охраны природы и в конвенцию по международной торговле животными СИТЕС. Эти птицы гнездятся только на территории России и образуют две разрозненные популяции - практически исчезнувшую западносибирскую (обскую) и восточносибирскую (якутскую). Восточная популяция населяет низменные тундры между реками Яна и Колыма на северо-востоке Якутии.

"Наблюдаемое в последние десятилетия глобальное изменение климата оказывает и, очевидно, будет оказывать все возрастающее негативное влияние на якутскую популяцию стерха. Анализ топокарт и спутниковых фотоснимков национального парка "Кыталык" в Аллаиховском районе на севере Якутии показал увеличение площадей озер и сокращение пригодных гнездовых участков стерха, что может быть обусловлено изменением климата", - рассказал Гермогенов.

Стерхи прилетают в якутскую тундру в конце мая. Для гнездования они выбирают обводненные и низкие места. Воспроизводство популяции может пострадать из-за непредсказуемости погоды по годам и ее сезонной неустойчивостью, особенно в период начала гнездования. "При отрицательной температуре воздуха в первой декаде июня прирост популяции наиболее низок, а с учетом смертности молодых особей в течение первого года жизни - практически может быть сведен к нулю", - добавил орнитолог.

"В интервале 40-48 лет на территории высокой плотности поселения стерха вследствие абразии (волнобоя) и протайки почвенного льда значительно увеличились площади озер (на 0,3-31,5%), происходит интенсивное разрушение (на 29-38%) островов и полуостровов на крупных озерах, межозерных перешейков, что ведет к сокращению площади наиболее оптимальных мест обитания стерха - приозерных обводненных низменностей", - отметил ученый.

Риски для популяции

Угрозы существуют и в гнездовом ареале. Потенциальными конкурентами за гнездовые и кормовые ресурсы, по данным якутских ученых, являются малый лебедь и канадский журавль. "Эти виды за последние десятилетия многократно увеличили свою численность на модельной площадке в национальном парке "Кыталык". Канадский журавль к тому же успешно продолжает экспансию в западном направлении", - рассказал Гермогенов.

На модельной площадке в разные годы у двух пар стерхов отмечены нежелательные контакты с территориальными парами малых лебедей. "Отмечены серии территориальных конфликтов с парой малого лебедя, загнездившейся на кормовом участке стерха в 1,5 км к северу от его гнезда. Один из стерхов регулярно прилетал кормиться на наносы растительной ветоши, выброшенной волнами на берег озера", - добавил ученый.

По его словам, естественных врагов у стерха в гнездовом ареале практически нет. Исключение представляли бурые медведи, заходившие в тундру за стадами диких оленей. "Теперь из-за катастрофического сокращения численности яно-индигирской популяции "дикаря", этот хищник в прииндигирской тундре практически не встречается. Вместе с тем, в последние годы участились случаи регистрации на модельном участке росомахи, активно проникающей в южные тундры северо-восточной Якутии", - отметил Гермогенов. Влияние хищничествующих животных (песца, крупных чаек и поморников) потенциально возможно лишь в случае оставления стерхами кладок или птенцов без защиты.

"В обычной ситуации отмечено, что сидящие на гнездах журавли - стерх и канадский - совершенно не проявляют беспокойство, например, при появлении песца. Они подпускают его на очень близкое расстояние (несколько метров), а затем с партнером успешно изгоняют. Фактор беспокойства не только провоцирует хищничество. Покинутые птицами кладки или маленькие птенцы могут погибнуть в первую очередь от переохлаждения", - рассказал собеседник агентства.

О стерхах

В Якутии создана обширная сеть территориальной охраны не только стерхов, но и других редких и исчезающих видов птиц. В отдаленных уголках якутской тундры для защиты птиц образовано 19 особо охраняемых природных территорий, в разные годы организованных в тундре на местах его гнездования и в таежной зоне на путях интенсивных транзитных миграций. Наиболее значимым является созданный в декабре 2019 года на базе государственного природного заказника "Кыталык" одноименный национальный парк. Именно в нем и в республиканском ресурсном резервате "Чайгургино" (участок "Алазейский") сосредоточена значительная часть популяции стерха.