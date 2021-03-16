Аудитория церемонии вручения Grammy упала до самого низкого в истории показателя

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. В среднем 8,8 млн человек смотрели в США по телевизору церемонию вручения престижных музыкальных премий Grammy, состоявшуюся в воскресенье в Лос-Анджелесе, это самый низкий показатель за все время. Такие предварительные оценки исследовательской службы Nielsen представила в понедельник газета The New York Times .

Первоначально ожидалось, что мероприятие состоится в конце января или начале февраля. Эти планы были пересмотрены из-за пандемии нового коронавируса. Церемонию провели сразу на нескольких сценах. Трансляцию вел телеканал CBS. Указанные оценки Nielsen еще могут пересмотреть в сторону повышения.

В 2020 году церемонию вручения Grammy смотрели по телевизору в среднем 18,7 млн человек. В последние годы наметилась тенденция к постепенному сокращению телевизионной аудитории данной передачи. До этого минимальным считался показатель, зафиксированный в 2006 году. Тогда церемонию смотрели в среднем 17 млн человек.

Идея учреждения в США премии в области звукозаписи (по аналогии с "Оскаром" в сфере кино и Emmy в сфере телевидения) была впервые предложена в середине 1950-х годов при отборе первых кандидатов для установки звезд на "Аллее славы" в Голливуде. В 1957 году в США была основана Национальная академия искусства и техники грамзаписи. Эта организация в 1958 году учредила премию, получившую название Grammy (от слова "граммофон", поскольку именно статуэтка в виде этого предмета вручается победителям).

Первая церемония вручения Grammy состоялась 4 мая 1959 года. Она проходила параллельно в двух городах: Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Награды присуждались более чем в 20 номинациях за музыкальные достижения предыдущего года.