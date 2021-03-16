В Хабаровский край пришел снежный циклон с запада

ХАБАРОВСК, 16 марта. /ТАСС/. Циклон со стороны западных регионов России принес снег на часть территории Хабаровского края. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В ночь на 16 марта 2021 года на территорию Хабаровского края вышел снежный циклон. По прогнозам Дальневосточного УГМС, в северных районах в течение дня прогнозируется снег, местами очень сильный, на остальной территории региона - осадки в виде дождя и мокрого снега. Также возможно усиление ветра по долинам рек местами до 15-20 м/с. Циклон будет сопровождаться понижением температурного фона на 7-10 градусов. В связи с этим на дорогах края возможно образование гололедных явлений", - говорится в распространенном релизе.

Как уточнили ТАСС в дальневосточном Гидрометцентре, снег сейчас идет на территории южных, западных и части северных районов Хабаровского края. "Циклон пришел с западных регионов страны, смещался по территории России. Завтра действие будет ослабевать", - сказали в Гидрометцентре.

Подразделения МЧС России и территориальных звеньев РСЧС на территории Хабаровского края переведены в режим повышенной готовности. "С целью оказания помощи автолюбителям сформированы и находятся в готовности пять патрульно-маневренных групп <...> общей численностью 25 человек и пять единиц техники. При необходимости они смогут оперативно выехать для оказания помощи водителям, оказавшимся в трудной ситуации", - приводятся в сообщении МЧС слова замначальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению и антитеррористической деятельности Виталия Дарчии.