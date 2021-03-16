В семи субъектах России зафиксировали превышение порога заболеваемости ОРВИ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор зафиксировал превышение порога заболеваемости ОРВИ в семи субъектах России, сообщается во вторник на сайте ведомства.

"На 10-й неделе 2021 года (с 08.03.2021 по 14.03.2021) по совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее - ОРВИ) и гриппом зарегистрировано в семи субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в одном регионе замечены превышения недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей в возрасте до двух лет. В двух субъектах зафиксировано превышение в возрастных группах от трех до шести лет. Среди детей в возрасте от семи до 14 лет обнаружено превышение эпидемических порогов в двух регионах страны. В то же время среди взрослого населения недельные эпидемические пороги заболеваемости превышены в 12 субъектах страны.

В ведомстве добавили, что за десятую неделю 2021 года обследовано более 9,5 тыс. человек с признаками ОРВИ. Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями обусловлена вирусами не гриппозной этиологии, в т. ч. вирусы парагриппа составили 14,6%, аденовирусы - 14,4%, РС-вирусы - 3,8%, другие вирусы не гриппозной этиологии - 67,2%, уточнили в Роспотребнадзоре.

По данным Роспотребнадзора, прививки от гриппа и ОРВИ сделали 59% россиян (85,9 млн человек).