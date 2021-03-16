На Сахалине зафиксировали аномально теплую погоду

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали аномально теплую для Сахалина погоду в середине марта. Температура воздуха на юге острова в прошедшие сутки впервые в это время года достигла плюс 13 градусов, сообщила во вторник ТАСС синоптик Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сахалинской области Айдана Чурекина.

"Последний температурный рекорд в марте был зафиксирован в 1995 году, температура воздуха 15 марта поднялась до плюс 8 градусов. Вчера температура воздуха в Южно-Сахалинске поднялась до плюс 13 градусов", - рассказала Айдана.

По информации управления, обычно в марте остров еще не отпускают слабые морозы, температура воздуха колеблется от минус 5 до плюс 5.

Сейчас на юге острова солнечная спокойная погода. Осадков и ветра нет. Температура воздуха в утреннее время - плюс 5 градусов, но она еще будет повышаться в течение дня. Еще пару дней сахалинцев будет радовать теплая погода, а перед выходными температура воздуха резко понизится до плюс 3 градусов, рассказали в управлении.