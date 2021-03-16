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Пандемия COVID-19

Власти Венесуэлы заявили, что не одобрят использование вакцины AstraZeneca

Разрешение на использование вакцины не дадут из-за побочных эффектов, которые она вызывает у пациентов, подчеркнула вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес

БОГОТА, 16 марта. /ТАСС/. Власти Венесуэлы приняли решение не одобрять использование вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca, из-за сообщений об образовании тромбов у привившихся. Об этом в понедельник сообщила исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес.

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"Венесуэла не даст разрешения на использование вакцины AstraZeneca из-за побочных эффектов, которые она вызывает у пациентов", - заявила Родригес, выступление которой транслировал телеканал Telesur.

Ранее ряд стран приостановил использование вакцины от AstraZeneca. Сама компания в воскресенье опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании. ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств призвали продолжать применение данной вакцины, отмечая, что преимущества от ее использования продолжают перевешивать риски и что на данный момент не установлено прямой связи между прививкой и образованием тромбов.

Теги
ВенесуэлаПандемия COVID-19
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