В горных районах Камчатки объявили лавинную опасность

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 марта. /ТАСС/. Повышенная опасность схода снежных лавин объявлена на Камчатке из-за циклона, который подошел к берегам полуострова ночью во вторник, сообщается на сайте регионального противолавинного центра.

Лавинная опасность объявлена по 19 марта 2021 года включительно по горным территориям Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

Камчатка оказалась в зоне атмосферного вихря во вторник. Непогода принесла на полуостров снег с дождем и ветер порывами до 20 м/c.