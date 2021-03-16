Кузнецова заявила, что нужно принять программу создания круглогодичных детских лагерей

ИРКУТСК, 16 марта. /ТАСС/. Программа строительства круглогодичных детских лагерей, финансируемая из федерального бюджета, должна быть принята в РФ, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время личного приема граждан в Иркутске.

"Мы со своей стороны поддерживаем тему нацпроекта или федеральной целевой программы по поддержке лагерей и со своей стороны будем всячески стараться добиваться ее. Потому что за прошлое лето столько погибших детей у нас было, не охваченных летним отдыхом. Здесь вопрос не в том, чтобы они оздоровились, выехали куда-то, здесь вопрос жизни", - сказала Кузнецова.

По ее словам, в таком проекте речь должна идти о строительстве новых лагерей ввиду того, что инфраструктура существующих устарела и не соответствует современным требованиям. Она отметила, что на эти цели часть средств должны выделить федеральные власти, поскольку региональные бюджеты не справятся с полной суммой строительства.

Директор дома детского творчества в Усолье-Сибирском и заместитель председателя думы города Усолье-Сибирское Федор Аникеев-Борн, выступивший на встрече с данным предложением, отметил, что эта проблема особенно актуальна для Иркутской области, поскольку все 54 стационарных лагеря, которые есть в регионе, построены не позднее 60-х годов прошлого века. Региональные власти оказывают данным лагерям поддержку, с 2012 по 2020 год на эти цели было направлено 207 млн рублей, однако этого, по его словам, недостаточно для полномасштабного охвата детей оздоровительной кампанией.

Палаточные лагеря

Кроме того, Кузнецова заявила, что проработает возможности возобновления деятельности палаточных детских лагерей, работа которых из-за пандемии пока не разрешена.

"По палаточным лагерям мы сделаем запрос со своей стороны, посмотрим, какие будут возможны изменения или какие-то иные подходы. Но здесь важно не просто запрещать, а предлагать какие-то альтернативные варианты. Здесь надо их искать в диалоге, вместе, не односторонне", - сказала Кузнецова.

По ее словам, к палаточным лагерям нужен более гибкий подход, чтобы дать им возможность работать, но соблюдая требования безопасности. Директор Дома детского творчества в Усолье-Сибирском и заместитель председателя городской думы Федор Аникеев-Борн отметил, что наличие таких лагерей помогает максимально полно охватить детей оздоровительной кампанией, поскольку не во всех муниципалитетах Иркутской области есть стационарные лагеря. Вместе с тем, в существующих условиях выполнить все противоэпидемические требования Роспотребнадзора для них невозможно.

"Необходимо отдельно собраться по вопросу палаточных лагерей. Необходимость такой очень плотной встречи есть. По вопросу работы палаточных лагерей, их существованию в сегодняшних условиях. И эти форматы надо найти, они точно есть", - отметила Кузнецова.