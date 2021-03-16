В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российские медики выявили в РФ южноафриканский штамм коронавируса. Об этом в четверг сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два - относящихся к южноафриканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено", - говорится в сообщении.

Еще в 16 случаях выявлены другие мутации коронавируса.

По данным ведомства, за последнее время проведен сбор 8 159 образцов клинического материала от лиц из следующих групп: прибывшие из-за рубежа, контактные с ними, лица с подозрением на повторное инфицирование, больные с устойчивостью к лечению, дети до пяти лет с тяжелыми формами заболевания, лица с нетипичным течением заболевания, из крупных эпидемических очагов и проч.

Уточняется, что исследования проводят 14 научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора.