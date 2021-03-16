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Кузнецова готова поддержать создание закона о постинтернатном сопровождении

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка уточнила, что необходимо на федеральном уровне закрепить это определение

ИРКУТСК, 16 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова готова поддержать создание федерального закона о постинтернатном сопровождении, который бы закрепил единые понятия для данного вида деятельности и требования к работе отделений сопровождения. Об этом она заявила во вторник во время личного приема граждан в Иркутске.

Во время рабочей поездки к Кузнецовой обратился выпускник центра помощи детям города Усолья-Сибирского Иван Малахов, который отметил, что в настоящее время есть необходимость разработать и принять федеральный закон о постинтернатном сопровождении. Пока деятельность отделений постинтернатного сопровождения регламентируется только законом субъекта, в то время как нужны единые требования к их работе.

"По законопроекту мы поддерживаем, мы будем его составлять, посмотрим, как у вас законопроект будет приниматься [Законодательным собранием Иркутской области в ближайшее время]", - сообщила Кузнецова.

Она уточнила, что необходимо на федеральном уровне закрепить определение "постинтернатного сопровождения". По ее словам, в стране также необходимо создавать больше объединений выпускников интернатов, которые помогали бы друг другу в решении проблем, делились полезным опытом.

Теги
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