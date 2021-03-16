Япония анализирует ситуацию с вакциной AstraZeneca

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Власти Японии в настоящее время собирают и анализируют информацию, связанную с ситуацией вокруг вакцины, разработанной компанией AstraZeneca, дальнейшие решения о возможности использования этого препарата будут приниматься на основании выводов экспертов. Об этом во вторник журналистам сообщил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга после того, как привился вакциной от компании Pfizer.

"Сейчас мы занимаемся сбором и анализом всей необходимой информации, решение [о возможности использования вакцины] будет принято на основе мнений специалистов", - ответил он на соответствующий вопрос японских журналистов.

Ранее ряд стран приостановил использование вакцины от AstraZeneca. Сама компания в воскресенье опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании. ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств призвали продолжать применение данной вакцины, отмечая, что преимущества от ее использования продолжают перевешивать риски и что на данный момент не установлено прямой связи между прививкой и образованием тромбов.

В прошлом году Япония подписала соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставку препаратов от коронавируса. Всего страна рассчитывает получить 310 млн доз вакцины. В настоящее время сертификацию в стране прошла вакцина от Pfizer, препараты от AstraZeneca и Moderna дожидаются соответствующего решения японского Минздрава.

Вакцинация в Японии началась 17 февраля, на первом этапе были привиты 40 тыс. местных медработников, впоследствии этот процесс должен охватить около 4,8 млн японских врачей. В апреле к вакцинации будут допущены жители страны старше 65 лет, которых в Японии насчитывается около 36 млн. К маю вакцины могут стать доступны для остальных категорий граждан.