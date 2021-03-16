Посол РФ в Китае вручил медаль "Памяти героев Отечества" известному скульптору Юань Сикуню

ПЕКИН, 16 марта. /ТАСС/. Посол России в КНР Андрей Денисов во вторник вручил медаль "Памяти героев Отечества" китайскому скульптору и художнику Юань Сикуню, известному своими многочисленными творениями в честь выдающихся политических и общественных деятелей со всего мира. Церемония награждения состоялась в художественной галерее "Цзиньтай" на востоке Пекина в присутствии дипломатов, нескольких десятков представителей местной российской диаспоры и китайской общественности.

"Наше сотрудничество в военно-мемориальной сфере является важной частью всего комплекса российско-китайских отношений, - заявил Денисов, вручая престижную награду. - В знак благодарности мы хотели бы сегодня наградить ряд китайских коллег и организаций за их особый вклад в увековечение памяти советских воинов в Китае".

По его словам, в КНР "чтут и помнят вклад Советского Союза в разгром японского милитаризма".

Кроме того, настольной медалью "75 лет Победе" были награждены Мемориальный музей советских летчиков-добровольцев (находится в уханьском Парке освобождения) и председатель Даляньского общества по культурным обменам между Россией и Китаем в Порт-Артуре Кай Чэнлянь. Нагрудная медаль "75 лет Победе" была передана в постоянную экспозицию Пекинской выставки.

В ходе мероприятия состоялась презентация мемориального издания "Их помнят в России и Китае", посвященного вкладу СССР в борьбу китайского народа с японскими захватчиками. Присутствовавшие также почтили минутой молчания память советских летчиков-добровольцев, погибших в боях с японскими агрессорами, и возложили цветы к скульптуре "Советский Сокол".

Галерея "Цзиньтай" была основана Юань Сикунем в 1997 году, площадь помещений этого музея составляет 3,9 тыс. кв. м. В 2006 году скульптор стал почетным членом Российской академии художеств, он также известен как создатель крупнейшего в Китае изваяния тигра.