Эксперты: родители порядка 9,6 млн детей от трех до семи лет смогут получить новые выплаты

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Около 9,6 млн детей в возрасте от трех до семи лет, проживающих в малообеспеченных семьях, могут претендовать, согласно новым критериям определения нуждаемости, на стимулирующие выплаты. Новый механизм обеспечит поддержку именно тех семей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации, поделились мнением опрошенные ТАСС эксперты.

"На новые выплаты (детские выплаты по новому подходу определения нуждаемости - прим. ТАСС) от государства претендуют 27,4 млн детей, заявили в Росстате. В ведомстве посчитали, что 39,73% или 9,6 млн - это дети в возрасте от трех до семи лет. Пособие для детей в возрасте от трех до семи лет уникально, поскольку покрывает очень большое количество семей с детьми. Сейчас Россия стала уникальной страной, в которой есть выплаты на детей с рождения и до семи лет. Об этом важно не забывать, когда мы говорим, что что-то нас не устраивает - поддержка семей есть", - поделилась с ТАСС председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая.

Она отметила, что в "Совет матерей" неоднократно поступали обращения, в которых говорилось, что ряд граждан скрывает доходы, владеет квартирой, домом, машиной, а пособие при этом получает. Хотя те, у кого норма превышена всего на несколько рублей и ситуация в семье действительно неблагополучная, уже пособие не получали.

"Теперь, по новому механизму, деньги будут идти именно к тем, кто в них нуждается, причем будет три уровня, в соответствии с которыми выплата будет производиться в объеме 50, 75 или 100% от прожиточного минимума, в соответствии с доходами граждан. Таким образом, государство идет к тому, что все социально не защищенные группы населения будут получать поддержку, и это будет не 300 рублей, а 10 тыс. рублей - сумма, которая является существенной в сложной жизненной ситуации", - пояснила она.

Ее слова подтвердила председатель Ассоциации многодетных матерей Наталья Карпович. "Пособия детям от трех до семи лет, которые сегодня выплачивает государство малообеспеченным семьям, будет сориентированы именно на те семьи, у кого действительно сложная жизненная ситуация. Адресность заключается именно в поддержке семей в такой тяжелой ситуации, поэтому будут учитываться и имущество, и доходы, чтобы верно оценить положение этих семей и предоставить помощь тем, кто в ней действительно нуждается. Важно сейчас, чтобы государство смогло вовремя и качественно поддержать семьи в таких ситуациях, и сегодня правительство делает верные шаги в этом направлении", - отметила она.

Новый механизм выплат

С 1 июня 2020 года семьи с детьми от трех до семи лет включительно получают выплаты на детей в размере половины регионального прожиточного минимума на каждого ребенка этого возраста, если среднедушевой доход семьи меньше одного регионального прожиточного минимума на человека. Средний размер пособия по стране составляет 5,5 тыс. рублей. Всего такие пособия в 2020 году были назначены для 4,7 млн детей.

В 2021 году Минтруд разработал новый механизм назначения выплат для обеспечения большей адресности помощи, в соответствии с которым размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. Так, выплаты будут составлять 50% от прожиточного минимума (ПМ), 75% от ПМ и 100% от ПМ, исходя из того, сколько семье не хватает для выхода из бедности.

Чтобы выплаты получили действительно те семьи, которые в них нуждаются, при определении уровня доходов будут учитываться не только прямые доходы, но и недвижимое и движимое имущество, в том числе дачи, гаражи, мотоциклы, пенсии, стипендии, алименты, доходы самозанятых и от предпринимательской деятельности. Сбережения в банковских вкладах также учитываются при расчете нуждаемости.

При этом как отметили в министерстве, те граждане, кому выплата была назначена, но по новым критериям не попадающие под категорию нуждающихся, продолжат получать ее в течение 12 месяцев с момента назначения в прежнем объеме, то есть 50% от прожиточного минимума.