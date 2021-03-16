Сенатор заявил, что статистика по преступности не отражает реальной ситуации в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Статистика роста преступности на душу населения в Севастополе не отражает реальной ситуации, так как в городе живет больше людей, чем зарегистрировано официально. Кроме того, растет и раскрываемость преступлений, сообщил ТАСС член Совета Федерации от Севастополя Сергей Колбин, ранее возглавлявший городское подразделение Росгвардии.

Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщали, что по итогам 2020 года Севастополь вошел в число регионов, где зафиксированы наибольшие темпы роста числа преступлений.

"Что касается попадания Севастополя в лидеры по росту преступности, хочу отметить, что статистика не всегда отражает реальную ситуацию. Проценты впечатляют, но обстановка на улицах города спокойная. Возможно, потому, что раскрываемость преступлений в Севастополе также значительно выросла", - сказал Колбин.

По его данным, большую роль в росте числа преступлений сыграли случаи телефонного и интернет-мошенничества. В Севастополе около трети жителей составляют пенсионеры, которые чаще становятся жертвами злоумышленников. Чтобы бороться с мошенниками, в городе развернута массовая информационная кампания, в которой участвуют не только полиция, но также власти и общественные организации.

Сенатор отметил, что число жителей Севастополя ежегодно увеличивается, при этом, по официальным данным, в городе числится меньше людей, чем проживает на самом деле. Точная численность населения города сейчас не известна.

"При этом штатное количество правоохранителей остается прежним. Соответственно, на профилактику преступлений ресурсов у них не хватает. Предварительные итоги переписи населения мы получим в начале 2022 года. Только после этого появится возможность ходатайствовать об увеличении количества штатных единиц, особенно участковых-уполномоченных полиции", - добавил сенатор.

Жилье для полицейских и IT-технологии

Колбин считает, что одним из важных вопросов является обеспечение полицейских жильем, и сейчас в Совете Федерации работают над тем, чтобы увеличить компенсации за аренду квартиры и создать накопительно-ипотечную систему для сотрудников силовых ведомств.

Собеседник добавил, что большую роль для раскрытия и предотвращения преступлений играют новые технологии. В частности, создаваемый в Севастополе аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". "[Комплекс] будет состоять из единого центра оперативного реагирования, кол-центра, программного центра обработки и маршрутизации вызовов с интеллектуальными сценариями реагирования. Интеграция комплекса с другими информационными системами позволит получать информацию с разных датчиков и систем видеонаблюдения и оперативно реагировать на разные инциденты", - уточнил он.

Губернатор Михаил Развожаев на своей странице в социальной сети Instagram сообщил, что опытная эксплуатация системы "Безопасный город" начнется в мае. К системе подключена 101 камера видеонаблюдения, до конца года их будет 300, не считая камеры парков и скверов, образовательных и лечебных учреждений. Губернатор отметил, что комплекс "позволяет автоматизировать и ускорить ответную реакцию на происходящие в городе инциденты техногенного, бытового характера, происшествия на транспорте".