В Вологодской области отметили рост интереса к гастротуризму с интерактивным участием

ТАСС, 16 марта. Гастрономический туризм с элементами интерактивного участия, когда экскурсанты самостоятельно готовят еду, становится популярным в Вологодской области. Об этом ТАСС сообщил глава региона Олег Кувшинников.

"У нас масса туристических маршрутов, направленных на поддержку гастрономического туризма <…> В каждом районе есть очень популярные, например, Сизьма (село в Шекснинском районе Вологодской области). Там специальные гастрономические туры, где настоящие вологодские продукты только из русской печи: сам их в эту русскую печь загружаешь, пробуешь, достаешь. И таких объектов все больше, это пользуется огромной популярностью", - сказал Олег Кувшинников.

По словам главы региона, в каждом районе области существуют такие туристические объекты. В них гости могут самостоятельно приготовить в печи блюда русской кухни: например, рыбу, кашу или серые щи по традиционным рецептам Русского Севера.

Губернатор уточнил, что, помимо гастротуризма, в регионе развивают свой товарный знак "Настоящий Вологодский продукт" ("НВП"). Под ним выпускается более 4 тыс. наименований продукции с жесточайшими требованиями качества. "Мы приняли решение открыть в каждом районном центре магазины "Настоящий вологодский продукт". Начали открывать - выручка в этих магазинах резко выросла на 20-30%, в сравнении с соседними торговыми точками. Сейчас этих магазинов уже 239, из них 35 - за пределами Вологодской области", - пояснил Олег Кувшинников.

Губернатор добавил, что эта продукция также поставляется в социальные учреждения региона. Самые популярные продукты - куриные яйца, сливочное масло, мясо птицы и овощи.

"Для поставки в социальные учреждения только проверенных продуктов питания мы ввели в конкурсную документацию обязательное условие наличия сертификата "Настоящий Вологодский продукт". То есть теперь поставщики борются между собой не за самую низкую цену, а за самое высокое качество <…> Конечно, много вопросов было у Антимонопольной службы, но мы в судах отстояли это жесткое требование и продолжаем для государственных и муниципальных закупок сотрудничать только с собственными поставщиками, поскольку уверены, что вся продукция под знаком "НВП" прошла жесточайший контроль в сертификационных лабораториях", - добавил губернатор.