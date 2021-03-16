Австралия окажет Папуа - Новой Гвинее помощь в борьбе со вспышкой COVID-19

СИДНЕЙ, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Австралии окажет помощь Папуа - Новой Гвинее, где зафиксирован резкий прирост числа зараженных коронавирусом, и направит в страну бригаду медицинских экспертов. Об этом во вторник сообщила телекомпания SBS со ссылкой на министра иностранных дел страны Марис Пейн.

По словам министра, Австралия тесно сотрудничает с правительством Папуа - Новой Гвинеи и оказывает поддержку в борьбе со вспышкой COVID-19. "Правительство будет и в дальнейшем принимать решения по вопросу [эпидемической ситуации в Папуа - Новой Гвинее]. Уже организовано прибытие в страну группы AUSMAT (многопрофильные медицинские бригады, включающие врачей, медсестер, фельдшеров, фармацевтов и ряд других специалистов - прим. ТАСС), <…> но ситуация очень сложная и власти Австралии продолжат уделять этому самое пристальное внимание", - сказала глава внешнеполитического ведомства.

Решение правительства Австралии последовало за обращением премьер-министра Папуа - Новой Гвинеи Джеймса Марапе, который призвал оказать его стране помощь в борьбе с распространением коронавируса. Он сообщил, что лишь за минувшие сутки число инфицированных в стране возросло на 97, а прирост зараженных за три дня превысил 350 человек. "Число [заболевших] просто сокрушительно, если мы не предпримем никаких мер, наша система здравоохранения застопорится и мы не сможем поддерживать ее работоспособность. Я спросил [Австралию], можем ли мы получить вакцины для медработников в самое ближайшее время", - цитирует Марапе SBS.

В составе бригады AUSMAT в Порт-Морсби прибыли австралийские эксперты по инфекционным заболеваниям и медицинские аналитики. Они должны оценить эпидемическую обстановку в стране и определить реальное число зараженных, поскольку Минздрав Папуа - Новой Гвинеи не имеет ресурсов для организации широкого тестирования населения.

С начала февраля 2021 года в Папуа - Новой Гвинее фиксируется резкий прирост числа зараженных коронавирусом. Для локализации вспышки власти страны закрыли на карантин один из крупнейших городов государства Лаэ, ограничили посещение островных регионов и обязали граждан носить маски, однако эти меры не привели к снижению темпов распространения инфекции. Со среды, 17 марта, правительство намерено ввести общенациональный карантин и обязать граждан принять меры к самоизоляции.

Во вторник новогвинейская инспекция по вопросам пандемии сообщила о 97 новых случаях заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 2 269. За все время с начала пандемии в Папуа - Новой Гвинее от вызванных инфицированием осложнений умерли 22 человека.