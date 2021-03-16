МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Роскачество проверило вишневые нектары и соки и обнаружило в них запрещенные красители и ароматизаторы. Об этом говорится в сообщении организации.

В общей сложности Роскачеством было исследовано 25 торговых марок. Большинство напитков произведено в России, три торговые марки (ТМ) в Армении и одна - в Германии. Вишневый нектар и сок исследовались по 451 показателю (из них 22 - обязательные показатели безопасности). Продукция проверялась на соответствие маркировке, оценивались органолептические свойства и показатели качества (наличие в составе сахарозаменителей, консервантов, искусственных ароматизаторов и подсластителей).

"ТМ "Дары Азербайджана" и "Плодовое" имеют в составе синтетические красители, запрещенные при производстве соков и нектаров", - отмечается в сообщении.

В ходе проверки также было установлено, что в восстановленном соке "Дары Азербайджана" и нектаре "Первый урожай", маркированном как продукция для детей, содержатся компоненты, свойственные искусственным ароматизаторам. В образцах четырех торговых марок зафиксировано высокое содержание натрия, косвенно указывающее на то, что вода в составе напитков недостаточно хорошо подготовлена. Причиной этого может быть неэффективная работа всей системы водоочистки на предприятии, предположили в Роскачестве.

Исследование вишневых нектаров и соков показало, что продукция не содержит консерванты и соответствует допустимым нормам по содержанию сахаров (в их составе нет сахарозаменителей и подсластителей). Все ТМ соответствовали нормам по содержанию тяжелых металлов, ртути и мышьяка. Не выявлено превышений по нитратам, патулину и наличию микроорганизмов, способных спровоцировать порчу продукта. Обнаруженное следовое количество пестицидов в трех ТМ безопасно для здоровья человека. В то же время нектар ТМ "Первый урожай", предназначенный для детского питания, имеет превышение по показателю 5-оксиметилфурфурол (ОМФ) в пять раз, что является нарушением технического регламента.

Другие нарушения

По данным экспертов, торговые марки "Плодовое" и "Соки Крыма" не соответствовали ГОСТу по органолептике - вкус и аромат этих нектаров оказались слабовыраженными. В восстановленном соке ТМ "Дары Азербайджана" обнаружена не заявленная в маркировке лимонная кислота в количестве, превышающем установленную норму. В организации напомнили, что нектар изготавливается путем смешивания сока или пюре с питьевой водой с добавлением подсластителей. Содержание вишневого сока в вишневом нектаре должно быть не меньше 25%, согласно техническому регламенту.

На основании проведенных исследований эксперты Роскачества сделали вывод, что продукция пяти ТМ не соответствует заявленному наименованию. В восстановленном соке "Дары Азербайджана" и нектаре "Плодовое" выявлен ряд несоответствий, а именно: слабовыраженные вкус и аромат, отсутствие антоцианов вишни, низкое содержание сорбита, яблочной кислоты и калия или их отсутствие. Вишневые нектары Kuban и "Соки Крыма" содержат недостаточное количество яблочной кислоты, калия и сорбита, а значит соковой части в них меньше 25% - такую продукцию правильнее называть сокосодержащими напитками. В нектаре "Мой" вместо вишни присутствует антоцианы черной моркови, выступающие в качестве красителя. Соковой составляющей в продукте также меньше, чем должно быть в нектаре.

При этом продукция 15 торговых марок - "Арарат", "Ашан", "Вико", "Лента", "Мамина дача", "Сады Придонья", "Теди", "Я", Acappella, ArtshAni, Barinoff, J7, Fine Life, Tamara, Rich соответствовала не только всем требованиям законодательства, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества.