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Городской голова Калуги Денисов назвал свой город "практически непригодным для жизни"

Он отметил, что во дворах очень скользко и перемещаться по городу опасно

ТАСС, 16 марта. Глава городской управы Калуги Дмитрий Денисов возмутился работой коммунальных служб и заявил, что из-за погоды город в эти дни "практически стал непригоден для жизни". Об этом он сказал на совещании в городской управе, запись заседания которого опубликована в YouTube главы городской управы Калуги.

"Понятно, что всю пескосоляную смесь, которая была на тротуарах, если она была на каких-то участках, смыло водой. Ручьи текут! Сейчас, конечно, перемещаться по тротуарам в городе просто опасно. Поэтому давайте по максимуму выложимся. Надо засыпать таким слоем песка, чтобы он долго смывался. Во дворах тоже скользко, просто безобразно. Город практически стал непригоден для жизни в эти дни", - отметил Денисов.

Он сообщил, что его недовольство вызвала плохая работа городских коммунальных служб. По его словам, когда он вышел гулять с собакой, домашний питомец смог "перемещать его по льду", при этом Денисову можно было даже не двигаться. Чиновник добавил, что такая погода бывает не каждый год и призвал городские службы быть готовыми к самым худшим вариантам развития событий.

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РоссияКалужская область
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