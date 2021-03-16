Городской голова Калуги Денисов назвал свой город "практически непригодным для жизни"

ТАСС, 16 марта. Глава городской управы Калуги Дмитрий Денисов возмутился работой коммунальных служб и заявил, что из-за погоды город в эти дни "практически стал непригоден для жизни". Об этом он сказал на совещании в городской управе, запись заседания которого опубликована в YouTube главы городской управы Калуги.

"Понятно, что всю пескосоляную смесь, которая была на тротуарах, если она была на каких-то участках, смыло водой. Ручьи текут! Сейчас, конечно, перемещаться по тротуарам в городе просто опасно. Поэтому давайте по максимуму выложимся. Надо засыпать таким слоем песка, чтобы он долго смывался. Во дворах тоже скользко, просто безобразно. Город практически стал непригоден для жизни в эти дни", - отметил Денисов.

Он сообщил, что его недовольство вызвала плохая работа городских коммунальных служб. По его словам, когда он вышел гулять с собакой, домашний питомец смог "перемещать его по льду", при этом Денисову можно было даже не двигаться. Чиновник добавил, что такая погода бывает не каждый год и призвал городские службы быть готовыми к самым худшим вариантам развития событий.