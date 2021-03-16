Бурятия получит в 2021 году 600 млн рублей на развитие первичного звена здравоохранения

УЛАН-УДЭ, 16 марта. /ТАСС/. Республика Бурятия получит из федерального бюджета в 2021 году 600 млн рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил ТАСС во вторник глава региона Алексей Цыденов.

10 марта президент России Владимир Путин раскритиковал организацию медицинской помощи на Дальнем Востоке и поручил представить предложения по дополнительным мерам развития системы здравоохранения региона.

"Критика, которую дал президент, нас не коснулась, но это не значит, что у нас нет проблем. У нас есть, безусловно, вопросы, и как раз та программа, которая стартовала с 1 января 2021 года, - по модернизации первичного звена здравоохранения, реализуется в Бурятии. На этот год 600 млн рублей [предусмотрено]", - сказал Цыденов.

Он уточнил, что средства пойдут на закупку машин скорой помощи, санитарных машин, ремонт районных больниц и поликлиник, закупку оборудования в районные больницы и поликлиники. "Большая программа, большие средства, их надо суметь правильно использовать, чтобы качественно и в срок было все сделано", - отметил глава региона.

17 декабря 2020 года в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что реформу первичного звена здравоохранения в России начнут с января 2021 года. На эти цели из бюджета направят около 550 млрд рублей.