Мурашко: в РФ зарегистрирована тест-система для выявления британского штамма коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Тест-система для выявления ряда штаммов коронавируса, включая британскую мутацию, уже зарегистрирована в России. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сегодня зарегистрирована тест-система для [выявления] ряда штаммов коронавируса, в том числе английского", - сказал он на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Мурашко также сообщил, что контроль качества вакцин от коронавируса в России находится на беспрецедентно высоком уровне, каждая ампула проходит многоступенчатую проверку.

"Сегодня почему вакцина является столь популярной и сегодня все говорят о ее безопасности и эффективности, поскольку объем собираемых данных и объем контроля за ней беспрецедентный. В предыдущие годы мы сделали с вами систему, в том числе ввода в гражданский оборот, вакцин с посерийным контролем, поэтому каждая пускаемая сегодня ампула проходит очень жесткий многоступенчатый контроль, включая лаборатории, которые имеют аккредитацию по контролю качества как Всемирной организации здравоохранения, так и ряда зарубежных стран, поэтому уровень контроля сегодня и качества по вакцинам, он беспрецедентен", - сказал Мурашко.

По словам министра, около 1 млн 250 тыс. человек находились под медицинским наблюдением на пике пандемии в России, было развернуто порядка 270 тыс. коек. "До 270 тыс. коек было в пики развернуто, и под наблюдением находились до 1 млн 250 тыс. человек на пике заболеваемости", - сказал он. Министр подчеркнул, что медицинская служба с такими объемами и нагрузкой справлялась.