Отличникам ГТО предложили дать скидки в фитнес-клубах

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Национальное фитнес-сообщество предложило ввести скидки на клубные карты фитнес-клубов для обладателей золотого, серебряного или бронзового знаков отличия комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Об этом сообщила во вторник ТАСС президент сообщества Елена Силина, уточнив, что направила соответствующее письмо в Министерство спорта РФ.

По ее словам, пионером стала Калининградская область, фитнес-клубы которой "предоставят специальную стоимость (скидки) на клубные карты обладателям золотого, серебряного или бронзового знаков отличия ГТО". "Мы считаем необходимым распространить наш положительный опыт на всю территорию РФ ресурсами Национального фитнес-сообщества при совместном взаимодействии с региональными министерствами спорта", - отметила Силина.

Первыми к акции в Калининградской области подключились восемь фитнес-клубов. Всего в регионе работают более 30 многофункциональных фитнес-объектов, в которых тренируются около 35 тыс. жителей.

"Обладатели любого знака Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" смогут получить льготную стоимость. В регионе фитнес-клубы идут на такое предложение впервые в своей истории и готовы стать примером для всей фитнес-отрасли Северо-Западного региона. Считаю, что совместные действия государства и бизнеса по пропаганде здорового образа жизни повышают мотивацию к занятиям физической культурой и спортом, что повлияет на качество жизни россиян и увеличит долю экономически активного населения страны", - сказала глава регионального представительства Национального фитнес-сообщества в Калининградской области Ника Кагановская.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, создано в 2009 году для решения ключевых задач развития физкультурно-оздоровительной отрасли. Сейчас в него входят 1 700 фитнес-клубов из 77 регионов РФ, девять профессиональных образовательных учреждений, пять ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций.