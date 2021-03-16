Мурашко заявил, что младенческая смертность в России достигла исторического минимума

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Младенческая смертность в России достигла исторического минимума, составив 4,5 промилле. Это ниже ожидаемого показателя на 8,5%, сообщил во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Младенческая смертность достигла своего исторического минимума и составила 4,5 промилле - это по сравнению с предыдущим годом самый низкий показатель, даже от того, что мы ожидали, он ниже на 8,5%", - сказал он на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По данным Росстата, в январе 2021 года умерли 538 младенцев. Таким образом, смертность снизилась на 1,3% к январю 2020 года. В 2020 году младенческая смертность снизилась на 12% по отношению к 2019 году, при этом максимальное снижение было зафиксировано в Северо-Западном федеральном округе