Полиция начала проверку после заявления "Новой газеты" о неприятном запахе в редакции

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Столичная полиция проводит проверку после сообщения о неприятном запахе на территории редакции "Новой газеты" в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"После заявления о неприятном запахе у главного входа в здание "Новой газеты" в Потаповском переулке проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.

Предполагаюсь, что запах появился из-за проблем в системе канализации. "Инженерные системы здания были проверены, сбоев в работе не выявлено", - сказал источник. Полицейские просматривают камеры наружного видеонаблюдения, взяты пробы воздуха. "Утечки природного газа не обнаружено", - добавил он.

Накануне "Новая газета" сообщила о резком химическом запахе в московской редакции издания в Потаповском переулке. По данным издания, неприятный запах почувствовали все посетители и сотрудники редакции и соседних организаций. Эвакуация сотрудников не проводилась. Источник ТАСС в экстренных службах отметил, что газоанализаторы в ходе проверки не выявили ни одного опасного вещества на территории редакции, которая заявила о распылении химических веществ.