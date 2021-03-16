Первые поставки лекарств для пациентов фонда "Круг добра" уже начались

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Первые поставки лекарств для детей с редкими заболеваниями, получающих препараты из Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра", уже поступили пациентам. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Созданный "Круг добра" - сейчас первые поставки для наших маленьких пациентов уже пошли", - сказал он на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Министр добавил, что сейчас "Круг добра" проводит закупку лекарств для 600 пациентов со спинальной мышечной атрофией. После заключения контракта они будут сразу направлены детям.

На прошлой неделе фонд сообщал, что одобрил все поступившие из 85 субъектов РФ заявки на оказание помощи детям со спинальной мышечной атрофией.

Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с жизнеугрожающими и тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.