Кабмин внесет в Думу законопроект о включении прививки от ковида в национальный календарь

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Правительство России в ближайшее время внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о включении в национальный календарь профилактических прививок вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В ближайшее время правительством будут внесены еще два законопроекта, направленные на включение в нацкалендарь вакцинации против коронавируса и вопросам донорства костного мозга и гемопоэтических клеток", - сказал он на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Мурашко также отметил, что министерством уже внесены на рассмотрение Госдумы несколько нормативно-правовых документов, направленных, в частности, на установление процедуры обязательного согласования Минздравом кандидатуры регионального министра. Также внесены законопроекты о доступе установленного круга лиц к информации о состоянии здоровья пациента, в том числе после смерти, совершенствовании обращения медицинских изделий и повышении роли страховых медицинских организаций по защите прав пациента.