Лавров: политизация исторических событий ведет к напряженности в диалоге между странами

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Политизация истории чревата нарастанием напряженности между странами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем приветственном видеообращении гостям выставки "Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор".

"Мы - последовательные противники политизации истории, тенденциозных, однобоких ее трактовок, тем более использования событий минувших дней в узкокорыстных конъюнктурных целях. Подобная практика порочна и лишь способствует росту межгосударственной напряженности, углублению дефицита доверия", - отметил он.

Лавров подчеркнул, что в своей работе МИД РФ стремится продвигать объединительную, положительную повестку дня и исходит из того, что "история должна объединять, а не разъединять". "А чувствительные сюжеты следует оставлять на рассмотрение профильных компетентных специалистов. Рассчитываю, что свой вклад в деполитизированное изучение прошлого внесет и данная выставка. Уверен, она вызовет большой интерес у широкой общественности, придаст дополнительный импульс научно-исследовательской деятельности", - сказал министр.

Глава дипведомства также обратил внимание на то, что для выставки совместными усилиями Росархива, музейных работников и МИД РФ удалось собрать архивные материалы, освещающие эти события максимально полно, включая "сюжеты, которые прежде считались неудобными и замалчивались". "Многие из документов, находившихся на особом режиме хранения, были рассекречены специально для этой выставки и впервые вводятся в научный оборот. Все это позволяет создать целостную, объективную картину событий тех лет, включая предысторию конфликта и позиции сторон на разных этапах его развития, а также лучше понять подоплеку принимаемых политических и военных решений. В этом плане выставка имеет большое научное значение", - добавил он.