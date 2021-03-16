Страх и желание путешествовать назвали главными стимулами вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Большинство вакцинировавшихся от коронавируса россиян привились, потому устали бояться за здоровье и желают путешествовать без ограничений. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом стопкоронавирус.рф в социальных сетях.

"Подписчикам официального ресурса о коронавирусе в России, которому 16 марта исполняется ровно год, предлагалось выбрать причину, по которой человек решил вакцинироваться. Допустимо было выбрать несколько вариантов ответа. Самыми популярными стали ответы: "Устал бояться за свое здоровье" (41,5-45% в зависимости от площадки голосования) и "Очень хочу путешествовать без ограничений" (39-42,5% в зависимости от площадки голосования)", - говорится на сайте портала.

Около 29-34% россиян вакцинировались, поскольку доверяют отечественным препаратам, 11-15% сделали это, чтобы увидеться с родными и друзьями.

Опрос проводился в социальных сетях "ВКонтакте" и мессенджере Telegram стопкоронавирус.рф с 12 по 15 марта. В нем приняли участие 4 066 человек.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 119,9 млн человек, свыше 2,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 400 045 случаев заражения, выздоровели 4 003 576 человек, умерли 92 494. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.