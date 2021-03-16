Мурашко заявил, что система маркировки в России работает в штатном режиме

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Система маркировки лекарственных препаратов в России работает в штатном режиме. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сегодня система [маркировки] работает в штатном режиме, что позволяет нам управлять запасами, видеть и использовать это в контроле качества лекарственной терапии", - сказал он на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Министр также добавил, что в 2020 году цена на жизненно важные лекарственные препараты (ЖНВЛП) возросла на 4,9%. При этом на нерегулируемом сегменте рынка рост цен составил практически 8%. "Сдерживание именно роста цена на список ЖНВЛП обеспечило нам эффективное управление и доступность", - заключил он.

Пилотный проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Обязательная маркировка лекарств категории семи высокозатратных нозологий началась 1 октября 2019 года, всех остальных лекарств - 1 июля текущего года. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.