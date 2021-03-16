Минтруд рассмотрит запрос о расширении перечня доступных профессий для женщин

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты России рассмотрит запрос о расширении перечня доступных для женщин профессий. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Могу и кувалдой в удовольствие помахать". Как работают женщины с "мужскими" профессиями

Ранее газета "Известия" писала, что глава комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко обратилась в Минтруд с инициативой расширить перечень доступных для женщин профессий, в том числе и в сфере обслуживания самолетов.

"Данный запрос в Минтруд поступил и будет рассмотрен в установленные сроки", - рассказали в министерстве.

Летом 2019 года Минтруд РФ утвердил перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин. В начале 2021 года вступил в силу обновленный перечень доступных для женщин опасных профессий, таких как водитель фуры и машинист электропоезда. В обновленный документ вошло более 100 профессий.