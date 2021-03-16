Рособрнадзор считает, что аккредитация вузов должна стать бессрочной

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Рособрнадзор считает, что аккредитация вузов в России должна стать бессрочной. Как заявил во вторник глава службы Анзор Музаев, необходимо соответствующее изменение аккредитационных требований.

"В рамках "регуляторной гильотины" и в рамках рабочей группы по этому вопросу мы долго обсуждали подходы. <...> Сейчас мы согласовываем новый подход с правительством и администрацией президента, он уже в принципе согласован, внутри рабочей группы у нас тоже все вопросы сняты. <...> Основная мысль: что касается высшего образования, мы все-таки договариваемся и приходим к тому, что аккредитация должна быть бессрочной. Аккредитационные требования тоже должны измениться, и перечень мы тоже сейчас формируем", - сказал он на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

При этом автоматическое продление действия аккредитации высших учебных заведений, отметил Музаев, не связано с переходом к бессрочной аккредитации. "Действие постановления повторно продлено на год, и это не является на данный момент сигналом, что аккредитация будет бессрочной. <...> Как только действие постановления закончится, если срок аккредитации у вуза заканчивается, они эту процедуру должны пройти", - уточнил глава службы.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам.