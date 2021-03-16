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В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ по информатике может стать одним из самых массовых

Глава ведомства Анзор Музаев уточнил, что ежегодный прирост выбирающих экзамен по этому предмету составляет 7-8%

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Единый государственный экзамен по информатике с каждым годом становится все более востребованным, в ближайшем будущем он может стать одним из самых массовых после экзаменов по русскому языку и информатике. Об этом сообщил во вторник глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"У нас самый прогрессирующий экзамен, который выбирает все больше и больше ребят - информатика и ИКТ (информационно-коммуникационным технологиям). Если темпы не будут снижаться, в ближайшем будущем это будет один из самых массовых экзаменов после русского языка и математики. Хочу отметить, что несколько лет назад это был один из самых маленьких экзаменов, так скажем", - сказал он на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

Музаев уточнил, что ежегодный прирост выбирающих экзамен по этому предмету составляет 7-8%. "У нас нет ни в одном предмете этой ситуации", - отметил он.

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РоссияМузаев, Анзор Ахмедович
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