Путин отметил важность создания инфраструктуры для эффективного обращения с отходами

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям II Международного форума-выставки "Чистая страна" и выразил уверенность, что мероприятие привлечет внимание к экологической тематике. Текст телеграммы опубликован во вторник на сайте Кремля.

"Проблемы, которые здесь обсуждаются, имеют, без преувеличения, жизненно важное значение, требуют солидарной ответственности государства и институтов гражданского общества. Сегодня перед нами стоит целый комплекс серьезных задач, главные из которых - рациональное, бережное использование природных ресурсов, создание современной инфраструктуры для эффективного обращения с отходами производства и потребления, переход предприятий на передовые технологии, формирование экологической культуры", - говорится в приветствие президента.

По словам главы государства, мероприятия форума будут способствовать привлечению широкого общественного внимания к экологической тематике, дадут старт запуску востребованных проектов и инициатив, направленных на улучшение состояния окружающей среды.

II Международный форум-выставка "Чистая страна" в поддержку национального проекта "Экология" пройдет в Сколково 16-18 марта. Планируется, что на площадках форума выступят более 300 спикеров, среди них представители правительства России, федеральных министерств, агентств, Государственной думы, руководители крупных предприятий и корпораций, разработчики природоохранных технологий, эксперты отрасли и общественные деятели. Цели федерального проекта "Чистая страна" - сформировать эффективную систему обращения с отходами, снизить экологическую нагрузку, связанную с несанкционированными мусорными полигонами, создать систему информирования о незаконных свалках.