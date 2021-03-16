США пытались воспрепятствовать получению Бразилией российской вакцины

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты пытались воспрепятствовать приобретению Бразилией российской вакцины от нового коронавируса "Спутник V" в рамках общих усилий Вашингтона по противодействию "дурному влиянию" на государства Северной и Южной Америки. Об этом свидетельствует доклад Министерства здравоохранения и социальных служб США за 2020 год, обнародованный за подписью бывшего главы Минздрава США Алекса Азара.

Из этого документа следует, что в стремлении России оказать помощь бразильскому народу в борьбе с опасным заболеванием в Вашингтоне усмотрели желание Москвы усилить свое влияние в регионе и тем самым нанести ущерб безопасности Соединенных Штатов. В тех же намерениях, судя по докладу, Вашингтон подозревал Кубу и Венесуэлу, от сотрудничества с которыми он также предостерегал страны региона.

"OGA (Office of Global Affairs, управление по международным делам при Минздрав США) использовало дипломатические отношения в регионе стран [Северной и Южной] Америки для ослабления влияния [некоторых] стран, включая Кубу, Венесуэлу и Россию, работающих над тем, чтобы усилить свое влияние в регионе и причинить ущерб безопасности США, - говорится в подразделе доклада "Противодействие дурному влиянию в странах [Северной и Южной] Америки". - OGA координировало свои усилия с правительственными агентствами США для укрепления дипломатических связей и оказания технического и гуманитарного содействия с тем, чтобы убедить страны этого региона отказаться от принятия помощи от этих вынашивающих недобрые намерения государств".

В качестве примера таких усилий в докладе, в частности, приводится "использование атташе-офиса OGA для того, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины от COVID-19".

12 марта пресс-служба Минздрав Бразилии сообщила о подписании контракта на покупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Препарат, как ожидается, будет поставлен тремя партиями в апреле, мае и июне.