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Абрамченко заявила, что регионы должны подготовить планы адаптации к изменению климата

Как отметила вице-премьер, по данным Росгидромета, климат в России теплеет в два раза быстрее, чем в других странах

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Все российские регионы должны разработать планы по адаптации к изменениям климата, которые происходят в два раза быстрее, чем в других странах. Об этом заявила во вторник заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко на форуме "Чистая страна".

"Субъекты Российской Федерации, все без исключения, все 85 регионов должны подготовить планы по адаптации к изменению климата. И такую работу мы тоже наметили для правительства Российской Федерации в приоритетной климатической повестке", - сказала Абрамченко.

Она напомнила, что, по данным Росгидромета, климат в России теплеет в два раза быстрее, чем в других странах.

"Это грозит отдельным отраслям, таким как сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт. Эти отрасли должны в первую очередь научиться адаптироваться к прогнозируемым изменениям климата", - добавила Абрамченко.

Теги
РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
Пандемия COVID-19
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