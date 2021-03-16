Рособрнадзор: вопрос о смене формата итоговой аттестации может быть поднят после 2021 г.

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Вопрос об изменении формата итоговой аттестации может быть поднят после проведения ЕГЭ 2021 года, сообщил во вторник на заседании комитета Госдумы по образованию и науке глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Второй год мы сейчас увидим цифры, и, если количество ребят, которые сдают экзамен, только чтобы получить аттестат, будет таким же, около 70 тыс., то стоит, наверное, всем задуматься, в каком формате мы остаемся дальше", - сказал он.

Основной период проведения ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) участники будут сдавать в основные сроки - с 25 мая по 16 июня - и в дополнительные - 13-17 июля и 3-15 сентября. ЕГЭ в этом году сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы.

Новый формат, по мнению главы Рособрнадзора, должен будет учитывать развитие технологий в образовании, в частности ресурса "Цифровая образовательная среда", и рост баз данных по успеваемости учеников.

"[Итоговая аттестация] может трансформироваться при наличии всех этих составляющих в еще одну модель, которую можно будет внедрить, может быть, не к 2024 году, но к 2030-му точно. В принципе, можно дать альтернативную модель при сохранении ЕГЭ: либо я сдаю в этой форме, либо в форме портфолио, которое накоплено не за последние годы обучения, а начиная с четвертого класса", - добавил руководитель ведомства.