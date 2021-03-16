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Рособрнадзор: вопрос о смене формата итоговой аттестации может быть поднят после 2021 г.

Глава службы Анзор Музаев считает, что новый формат должен будет учитывать развитие технологий в образовании

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Вопрос об изменении формата итоговой аттестации может быть поднят после проведения ЕГЭ 2021 года, сообщил во вторник на заседании комитета Госдумы по образованию и науке глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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"Второй год мы сейчас увидим цифры, и, если количество ребят, которые сдают экзамен, только чтобы получить аттестат, будет таким же, около 70 тыс., то стоит, наверное, всем задуматься, в каком формате мы остаемся дальше", - сказал он.

Основной период проведения ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) участники будут сдавать в основные сроки - с 25 мая по 16 июня - и в дополнительные - 13-17 июля и 3-15 сентября. ЕГЭ в этом году сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы.

Новый формат, по мнению главы Рособрнадзора, должен будет учитывать развитие технологий в образовании, в частности ресурса "Цифровая образовательная среда", и рост баз данных по успеваемости учеников.

"[Итоговая аттестация] может трансформироваться при наличии всех этих составляющих в еще одну модель, которую можно будет внедрить, может быть, не к 2024 году, но к 2030-му точно. В принципе, можно дать альтернативную модель при сохранении ЕГЭ: либо я сдаю в этой форме, либо в форме портфолио, которое накоплено не за последние годы обучения, а начиная с четвертого класса", - добавил руководитель ведомства.

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