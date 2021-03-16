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Пандемия COVID-19
Обновлено 

Швеция приостановила применение вакцины AstraZeneca

Препарат не будет использоваться до завершения расследования Европейским агентством по лекарственным средствам
© EPA-EFE/Johan Nilsson/TT

СТОКГОЛЬМ, 16 марта. /ТАСС/. Управление здравоохранения Швеции приостанавливает вакцинацию препаратом британско-шведской компании AstraZeneca на фоне появления информации об образовании тромбов у привившихся препаратом. Вакцина не будет использоваться до завершения расследования Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), сообщается в опубликованном во вторник пресс-релизе ведомства.

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"Вакцинация [препаратом] AstraZeneca приостановлена в качестве меры предосторожности в ожидании расследования EMA", - указали в управлении здравоохранения. "Решение является мерой предосторожности, - отмечает в сообщении государственный эпидемиолог Андерс Тегнель. - Вакцина хорошо известна, но все же важно приостановить вакцинацию до тех пор, пока агентство не выяснит, могут ли эти явления быть связаны с вакцинацией".

В Швеции о случаях образования тромбов у привившихся пока не сообщалось.

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ШвецияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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