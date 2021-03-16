Швеция приостановила применение вакцины AstraZeneca

СТОКГОЛЬМ, 16 марта. /ТАСС/. Управление здравоохранения Швеции приостанавливает вакцинацию препаратом британско-шведской компании AstraZeneca на фоне появления информации об образовании тромбов у привившихся препаратом. Вакцина не будет использоваться до завершения расследования Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), сообщается в опубликованном во вторник пресс-релизе ведомства.

Что известно о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в странах ЕС

"Вакцинация [препаратом] AstraZeneca приостановлена в качестве меры предосторожности в ожидании расследования EMA", - указали в управлении здравоохранения. "Решение является мерой предосторожности, - отмечает в сообщении государственный эпидемиолог Андерс Тегнель. - Вакцина хорошо известна, но все же важно приостановить вакцинацию до тех пор, пока агентство не выяснит, могут ли эти явления быть связаны с вакцинацией".

В Швеции о случаях образования тромбов у привившихся пока не сообщалось.