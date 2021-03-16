Главреда "Медиазоны" вызвали в СК по делу о нарушении санитарных норм на незаконной акции

МОСКВЕ, 16 марта. /ТАСС/. Главного редактора " Медиазоны" Сергея Смирнова вызвали в СК РФ на допрос по делу о нарушении санитарных норм в Москве в ходе несанкционированной акции протеста 23 января.

"Меня вызвали на допрос в СК по делу о нарушении санитарных норм", - сообщил он на своей странице в Twitter. Его адвокат Федор Сирош отметил в беседе с ТАСС, что пока не обсуждал со своим доверителем эту ситуацию.

В рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве под домашний арест были отправлены Олег Навальный, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, муниципальный депутат Басманного района Люся Штейн, а также сотрудница ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) Любовь Соболь и муниципальный депутат Константин Янкаускас. Позднее Васильевой заменили меру пресечения на запрет определенных действий.

Как сообщила ранее официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций в Москве создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции, так как среди их участников находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.