Российский фридайвер установил рекорд Гиннесса, нырнув на 80 м подо льдом Байкала

ИРКУТСК, 16 марта. /ТАСС/. Российский фридайвер Алексей Молчанов во вторник установил рекорд Гиннесса, погрузившись на глубину 80 м под лед на озере Байкал. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фридайвинга.

"Сегодня в Змеиной Бухте Ольхонского района знаменитый фридайвер Алексей Молчанов установил новый рекорд Гиннесса - спортсмен погрузился на глубину 80 м в моноласте под толщей байкальского льда. Новый рекорд стал 20-м в личной копилке 14-кратного чемпиона мира и президента ассоциации фридайверов "Федерация фридайвинга", - говорится в сообщении.

Прежний рекорд принадлежал Анту Уильямсу из Австралии, который в 2019 году погрузился под лед на 75 м в Норвегии.

Рекорд во время погружения Молчанова фиксировал судья AIDA, необходимые материалы, подготовленные в соответствии с правилами Книги рекордов Гиннесса, переданы ее представителям. 34-летнему Молчанову также принадлежит мировой рекорд по погружению в моноласте в теплых водах - в 2018 году он нырнул на 130 м на соревнованиях, которые проходили на Багамских островах. Зимой 2020 он установил другой рекорд Гиннесса, проплыв под льдом Амерьевского доломитового карьера 180 м в моноласте.

Подледное погружение на глубину считается одной из самых сложных дисциплин фридайвинга. Как пояснили организаторы погружения Молчанова в Байкал, в основе подготовки большинства фридайверов лежат полная деконцентрация внимания и расслабленность, а ледяная вода стимулирует организм и не дает нужного эффекта. Кроме того, присутствует психологическое давление: у спортсмена нет возможности всплыть в любой момент, на поверхности есть только одна точка, свободная ото льда.

Озеро Байкал, внесенное в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. В Иркутской области 2021 год объявлен Годом Байкала.