Песков заявил, что эпидемиологическая ситуация позволяет постепенно снимать ограничения

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Статистика по числу зараженных коронавирусом позволяет постепенно снимать в России ограничения, которые вводились на фоне пандемии.
Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, насколько оправдано решение властей Крыма о проведении массовых мероприятий по случаю годовщины воссоединения полуострова с Россией, Песков сказал: "Вы видите, что мы все потихоньку выходим из "ковидных" ограничений".
"Слава богу, кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути", - добавил он.