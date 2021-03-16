Песков заявил, что эпидемиологическая ситуация позволяет постепенно снимать ограничения

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Статистика по числу зараженных коронавирусом позволяет постепенно снимать в России ограничения, которые вводились на фоне пандемии.

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Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, насколько оправдано решение властей Крыма о проведении массовых мероприятий по случаю годовщины воссоединения полуострова с Россией, Песков сказал: "Вы видите, что мы все потихоньку выходим из "ковидных" ограничений".

"Слава богу, кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути", - добавил он.