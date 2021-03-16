Власти Петербурга заявили, что город может столкнуться с третьей волной COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербург может столкнуться с третьей волной эпидемии новой коронавирусной инфекции из-за сложностей с проведением вакцинации. Такое мнение выразил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана в рамках онлайн-дискуссии "Жизнь после COVID-19. Частный медицинский бизнес".

"Если говорить про волны, то, конечно, понятно, [что ] это никакой не эпидемический процесс одинаковый, с одинаковой волной. Две волны уже были, третья, я думаю, что действительно все-таки будет. Потому что все зависит от скорости вакцинации и скорости "переболения" людей, которые у нас есть. Со скоростью вакцинации сейчас есть проблемы, потому что с вакциной есть проблемы", - сказал он.

Ранее в городском комитете по здравоохранению сообщали, что Санкт-Петербург испытывает недостаток первого компонента вакцины "Спутник V". Существующего запаса, по данным ведомства, хватит на 6-7 дней. Город ожидает новых поставок до конца недели. При этом проблем со вторым компонентом вакцины в Санкт-Петербурге нет.

По данным межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в городе новой коронавирусной инфекции, тренд на снижение распространения COVID-19 сохраняется, но этот процесс идет "медленно и нестабильно". Власти призывают пройти вакцинацию и отмечают, что после проведения более 500 тыс. инъекций вакцины - суммарно первого и второго компонента - не зарегистрировано ни одного случая тяжелой реакции. При этом в совете отмечают, что темпы вакцинации в городе замедлились. Если в течение первой недели марта первым компонентом привились 36,3 тыс. человек, то на второй - 23,9 тыс., что на 34,5% меньше. В середине февраля, по данным совета, в Санкт-Петербурге первично прививались более 50 тыс. человек в неделю.

По последним данным, в Санкт-Петербурге выявили 382 434 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 331 126 человек, умерли 11 743. За последние сутки в городе выявили 916 случаев заражения.