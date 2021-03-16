Путин 17 марта выступит на коллегии Генпрокуратуры

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра будет расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры, и Путин приедет в Генпрокуратуру, будет выступать", - сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что в открытой части мероприятия также запланировано выступление Генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Глава государства лично курирует работу Генпрокуратуры РФ и других правоохранительных и силовых структур, традиционно выступает на их итоговых коллегиях. Так, в этом году президент уже выступал на коллегиях МВД и ФСБ России.

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