В России планируют пересчитать количество источников питьевой воды

"Вы знаете, что у нас есть большие запасы чистой воды, питьевой воды в Российской Федерации. Но кто-нибудь из вас знает, сколько конкретно у нас запасов чистой питьевой воды? Никто не знает. И мы не знаем. Потому что разные ведомства отвечают за питьевые источники водоснабжения. А другие ведомства, которые отвечают за развитие застроенных территорий, застраивают охранные зоны вокруг источников питьевого водоснабжения. <...> Нам нужно составить реестр источников питьевого водоснабжения разных - поверхностных, подземных, и должен быть держатель у этого реестра", - сообщила она на пленарной сессии Международного форума-выставки "Чистая страна" во вторник.

По словам Абрамченко, создание реестра позволит повысить эффективность защиты источников питьевой воды. "Мы должны понимать, как охранять эти источники питьевого водоснабжения, и должны планировать застройку наших территорий с учетом необходимости охраны источников питьевого водоснабжения", - пояснила она.