В России учредили премию "ТЭФИ-Мультимедиа"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Союз журналистов России совместно с Академией российского телевидения создали новую премию "ТЭФИ-Мультимедиа", которая будет вручаться за высшие достижения в области журналистики. Об этом заявила на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор фонда "Академия российского телевидения" Этери Левиева.

"Мы собрались здесь, чтобы объявить о том, что Союз журналистов совместно с Академией российского телевидения учредили премию нового формата за высшие достижения в области журналистики, которая будет называться "ТЭФИ-Мультимедиа". Эта премия включает в себя различные направления журналистики. Мы хотим объединить в одном формате и печатные СМИ, и телевидение, и радио, и сегодняшние новые технологии - блогеров, ютуберов, платформы - все то, что составляет многослойность журналистики", - сказала Левиева. Прием работ начинается 15 апреля, всего будет 23 номинации.

Ведущий телеканала "Россия-Культура" Владислав Флярковский рассказал, что премия, в частности, отметит тех, кто пишет о науке, в номинации "Наука и жизнь", а также тех, кто пишет о космосе, - в номинации "Гагарин live". Народный артист СССР, дирижер и альтист Юрий Башмет предложил также со следующего года вручать музыкальную премию.

По словам председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева, экспертный совет и жюри награды объединит большое количество именитых журналистов. "Все начнется сейчас, а закончится в Сочи, где будет происходить награждение 11 сентября", - сказал он.

Главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев предложил выработать критерии оценки журналистов, которые работают в горячих точках, военкоров и тех, кто работает на экологических катастрофах. Кроме того, он призвал обратить пристальное внимание на региональную журналистику. Генеральный директор "Газпром-медиа радио" Юрий Костин сказал, что премия должна внести вклад в то, чтобы повысить уважение к журналистике.

Телеведущий Владимир Познер, который был первым президентом Академии российского телевидения, созданной для проведения телепремии ТЭФИ, с 1994 по 2008 год, выразил надежду, что премия "ТЭФИ-Мультимедиа" приобретет статус и привлечет максимальное количество участников. Журналисты, независимо от того, в каких СМИ они работают, смогут подать заявки на ее соискание. Познер отметил, что премия сможет изменить отношение к региональной журналистике, которая крайне важна для страны.