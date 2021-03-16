Ни одного летального исхода среди привившихся "Спутником V" не зафиксировано

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ни один летальный исход после вакцинации от коронавируса "Спутником V" не был до сих пор зарегистрирован. Об этом во вторник в ходе онлайн-брифинга сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего "Спутник V", Александр Гинцбург.

"Те, кто провакцинировался, они гарантированы от того, что им не придется госпитализироваться и вирус у них не опустится в легкие. То есть тяжелых случаев, не говоря уже о смертельных исходах, в результате столкновения с этим заболеванием у вакцинированных "Спутником V" на очень большой выборе испытуемых не было обнаружено. Все вакцинированные были защищены", - сказал он.

Как сообщил Гинцбург, независимые эксперты в разных странах мира отметили отсутствие серьезных побочных эффектов от вакцинации "Спутником V". "Независимыми экспертами из нескольких стран в настоящее время зафиксировано то, что данный препарат не обладает никакими серьезными побочными эффектами", - сказал он. По его словам, "большой надзор за вакциной осуществлен в Аргентине". Там более 300 тыс. добровольцев привились "Спутником V". Согласно отчету местного Минздрава, у вакцинированных не наблюдается никаких побочных эффектов.

Гинцбург добавил, что после вакцинации могут возникать лишь те побочные эффекты, которые перечислены в инструкции к препарату: повышение температуры до 38 градусов, головная боль, ломота в мышцах, покраснение в месте укола.

Количество произведенных доз вакцины "Спутник V" к настоящему времени превышает 10 млн, сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи. "Я могу косвенно говорить, что количество произведенного вакцинного препарата уже превышает порядка 10 млн доз", - сказал он.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа 2020 года первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.