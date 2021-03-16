{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Ни одного летального исхода среди привившихся "Спутником V" не зафиксировано

Как сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, независимые эксперты отметили отсутствие серьезных побочных эффектов от вакцинации российским препаратом
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ни один летальный исход после вакцинации от коронавируса "Спутником V" не был до сих пор зарегистрирован. Об этом во вторник в ходе онлайн-брифинга сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего "Спутник V", Александр Гинцбург.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Те, кто провакцинировался, они гарантированы от того, что им не придется госпитализироваться и вирус у них не опустится в легкие. То есть тяжелых случаев, не говоря уже о смертельных исходах, в результате столкновения с этим заболеванием у вакцинированных "Спутником V" на очень большой выборе испытуемых не было обнаружено. Все вакцинированные были защищены", - сказал он.

Как сообщил Гинцбург, независимые эксперты в разных странах мира отметили отсутствие серьезных побочных эффектов от вакцинации "Спутником V".  "Независимыми экспертами из нескольких стран в настоящее время зафиксировано то, что данный препарат не обладает никакими серьезными побочными эффектами", - сказал он. По его словам, "большой надзор за вакциной осуществлен в Аргентине". Там более 300 тыс. добровольцев привились "Спутником V". Согласно отчету местного Минздрава, у вакцинированных не наблюдается никаких побочных эффектов.

Гинцбург добавил, что после вакцинации могут возникать лишь те побочные эффекты, которые перечислены в инструкции к препарату: повышение температуры до 38 градусов, головная боль, ломота в мышцах, покраснение в месте укола.

Количество произведенных доз вакцины "Спутник V" к настоящему времени превышает 10 млн, сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи. "Я могу косвенно говорить, что количество произведенного вакцинного препарата уже превышает порядка 10 млн доз", - сказал он.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа 2020 года первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Теги
АргентинаРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Спиваков перечислил 750 тыс. рублей на восстановление женского монастыря в Крыму
Читать полностью