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При вакцинации "Спутником V" можно увеличить время между прививками до 60 дней

Как сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, это не повлияет на эффективность прививки

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Промежуток между первой и второй прививками при вакцинации "Спутником V" можно увеличить до 60 дней, сообщил во вторник директор разработавшего препарат Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Промежуток времени между первой и второй вакцинацией может быть увеличен, причем до 60 дней, то есть до двух месяцев", - сказал он на онлайн-брифинге. Он подчеркнул, что это не повлияет на эффективность прививки.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа 2020 года первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 120,3 млн человек, более 2,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 409 438 случаев заражения, выздоровели 4 014 220 человек, умерли 92 937. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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