Продажа туров по России с кешбэком возобновится в ночь на 18 марта

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Продажа туров по России с кешбэком возобновится в ночь с 17 на 18 марта, отправиться в путешествие можно будет до 30 июня, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах международной туристической выставки MITT.

"Очередной, третий этап программы туристического кешбэка стартует в ночь с 17 на 18 марта, с 00:01 по московскому времени. Условия программы у нас прежние: можно получить до 20% возврата, в максимуме - 20 тыс. рублей. Приобрести тур можно будет с момента старта программы и вплоть до 15 июня. Отправиться в путешествие можно будет также с момента старта программы и вплоть до 30 июня", - сказала Догузова.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 2 млрд рублей на программу туристического кешбэка в 2021 году. По словам главы правительства, выделенные средства позволят снизить для граждан стоимость около 300 тыс. туристических услуг и дадут возможность активнее развивать внутренний туризм.