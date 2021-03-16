Спиваков перечислил 750 тыс. рублей на восстановление женского монастыря в Крыму

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Народный артист СССР Владимир Спиваков передал 750 тыс. рублей в поддержку восстановления православного Свято-Георгиевского Катерлезского женского монастыря Феодосийской епархии. Об этом сообщил ТАСС во вторник директор фонда возрождения монастыря Валентин Негрецкулов.

Седьмого марта Спиваков, солистка театра "Новая опера", сопрано Анастасия Белукова, Зоя Аболиц (клавесин) и солисты Национального филармонического оркестра России - скрипач Тимур Пирвердиев и виолончелист Петр Гладыш - выступили в Московском международном Доме музыки (ММДМ) с благотворительным концертом "Человек, возлюби мир! Час Баха", призвав поддержать возрождение Свято-Георгиевского Катерлезского женского монастыря. Маэстро играл на скрипке работы Антонио Страдивари. Камерный вечер транслировался на Youtube-канале ММДМ.

"От Владимира Теодоровича Спивакова поступила помощь в 750 тыс. рублей", - сообщил Негрецкулов.

В разговоре с ТАСС Спиваков отметил, что на призыв помочь строительству, ставший посылом концерта, откликнулись многие.

"До концерта была значительно меньшая сумма, - заметил он. - Думаю, у нас получилось собрать столько, благодаря интернет-трансляции. Уверен, наш пример даст результат, так было уже не раз. Помню, мальчику из Риги отрезало руку электропилой, и я немедленно послал $5 тыс. на операцию. Многие тогда в Латвии подтянулись, и ему сделали сложнейшую операцию в Швеции. Потом он приезжал ко мне на концерты в Германии, где сейчас живет".

О монастыре

По словам главы фонда, средства пойдут на строительство храма. "Мы сейчас переходим в стадию возведения второго этажа, это уже купольная часть - барабан и крест. Первый этап до уровня 3,8 м мы практически завершили. А второй этап - наиболее дорогостоящий", - пояснил Негрецкулов.

Точного графика строительства храма нет, так как его возведение зависит во многом от внешних факторов, в том числе - погодных условий, которые в Керчи не спокойны. "Я уверен, что в этом году, по крайней мере, общие строительные работы на этом храме, должны быть завершены. Это кирпичная кладка, купол, крест и, может быть, остекление. А внутренние отделочные работы - украшение, роспись храма, производство икон - это долгий процесс, может понадобиться еще год, а то и больше", - уточнил он.

Свято-Георгиевский Катерлезский женский монастырь был основан на горе Катерлез на Крымском полуострове на месте явления в конце XVIII века Святого Великомученика Георгия Победоносца. В 1921 году монастырь был ликвидирован, к 1928 - полностью разрушен. Сохранился лишь фрагмент чудотворного камня явления Георгия Победоносца. Сегодня продолжается восстановление монастыря благодаря усилиям настоятельницы игумении Феодосии (Михайленко).