Госдума приняла закон о просветительской деятельности в образовании

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект о закреплении в законе "Об образовании в РФ" понятия "просветительская деятельность".

Инициативу в ноябре прошлого года внесла группа парламентариев из комиссий Госдумы и СФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Документ закрепляет в законе понятие "просветительская деятельность". Это осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, которая направлена на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов".

Согласно документу, кабмин получает полномочия по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности и форм контроля за ней. Документ запрещает использование такой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях. Уточняется также, что просветительскую деятельность осуществляют органы государственной власти и иные госорганы, а также органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации.

Инициатива также обязывает высшие учебные заведения получать заключения Минобрнауки или Минпросвещения для подписания соглашений о международном сотрудничестве. Как отмечали авторы законопроекта, такие нововведения необходимы в целях недопущения "негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс". При этом новые нормы не коснутся заключения соглашений об обучении иностранцев. Ко второму чтению профильный комитет уточнил, что для федеральных государственных образовательных организаций подобные заключения будут выдаваться теми органами, в ведении которых они находятся. Порядок получения заключений установит правительство.

Документ также наделяет Минпросвещения полномочиями определять круг организаций, которые будут заниматься методическим и научно-методическим обеспечением деятельности образовательных организаций. Минпросвещения утвердит порядок отбора таких организаций.

Новые нормы должны вступить в силу с 1 июня 2021 года. До 1 сентября 2022 года образовательные организации должны получить заключения на подписанные до вступления в силу закона соглашения о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти.