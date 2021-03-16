"Спутник V" при повторной встрече с коронавирусом активизирует антитела за несколько дней

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Вакцина "Спутник V" формирует иммунитет, который позволяет при повторной встрече с вирусом активизировать антитела в течение двух-трех дней. Об этом во вторник в ходе онлайн-брифинга сообщил директор центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего "Спутник V", Александр Гинцбург.

"Она обладает иммунной системой, памятью, что самое ценное в иммунном ответе. То есть при повторной встрече с возбудителями, антитела и защитные свойства формируются не в течение нескольких недель, а формируются при хорошей памяти в течение нескольких дней, буквально, двух-трех дней", - сказал он.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована 11 августа 2020 года. По состоянию на март 2021 года применение вакцины "Спутник V" одобрено в 50 странах.